Konya’da görevli akademisyen Beyaz’ın yarışmasına katıldı! 3 Milyonluk soruyu gördü ama...

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesinde görev yapan Öğretim Görevlisi Ali Bozgedik son zamanların fenomen yarışma programlarından biri olan Beyaz'la Joker isimli yarışma programına katıldı.

Eşi ve arkadaşını da beraberinde stüdyoya götüren Bozgedik, sorulara peş peşe doğru cevaplar vererek hızla final bölümüne doğru yaklaştı.

Sanat tarihi sorusu zorladı!

Öğr.Gör.Ali Bozgedik 3 Milyon liraya kadar ulaştı ve ilk soruyu bildi. Bu bölümdeki ikinci soru "Vincent van Gogh'un ünlü Yıldızlı Geceler tablosunda yer alan büyük ağacın ismi nedir?" oldu. Bu soruda zorlanan Bozgedik, yanlış cevabı verdi.

Son 3 soruda büyük heyecan!

NEÜ'de görevli Öğr.Gör.Ali Bozgedik 9. soruya da yanlış cevap verdi ancak 10. soruyu bildi. "Kraliçe Elizabeth'in 1599'da Koca Türk'e gidecek ve diğer ülkeler arasında çok konuşulacak büyük ve ilginç bir hediye diye III. Mehmed'e verdiği hediye nedir?" şeklindeki son soruda çekilme kararı aldı.

Kaç TL kazandı?

Şıklar arasında gidip gelen ancak doğru cevaba ulaşamayan Bozgedik çekilme kararı alarak yarışmadan 100 Bin TL'lik ödülle ayrıldı.

