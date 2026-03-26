Konya’da günde kaç plaka basılıyor? Ceza aynı yıl içinde 280 bin liraya çıkabilir

Yeni düzenlemeyle birlikte standart dışı plaka kullanımına yönelik cezaların artırılmasının ardından plaka değişim yoğunluğu devam ediyor. Konya’da plaka basım atölyesinde yoğun mesai sürerken, günlük 900 civarında plaka basılıyor.

Yürürlüğe giren Trafik Ceza Kanunu uygulaması kapsamında araçlarında standartlara aykırı APP plaka kullanan sürücülere ilk ihlalde 140 bin lira para cezası uygulanacak, aynı yıl içinde ihlalin ikinci kez tekrarlanması halinde ceza 280 bin liraya çıkacak. Düzenlemenin ardından ceza almak istemeyen sürücülerin plaka değiştirme müracaatları devam ediyor.

Konya Şoför, Nakliyeci ve Otomobilciler Esnaf Odası plaka basım atölyesinde de yoğunluk devam ediyor. Talebin yüksek olduğunu dile getiren Konya Şoför, Nakliyeci ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Şen, sürenin uzatılmasını beklediklerini belirterek, yoğunluk nedeniyle üretimin sınırlı kapasiteyle sürdürüldüğünü kaydetti. Ayrıca standart dışı plakaların kötüye kullanım riskine dikkat çeken Şen, düzenlemenin bu açıdan önem taşıdığını ifade etti.

"Mesaiye kalmak şartıyla 900 civarında bir plaka üretebiliyoruz"

Plaka basım sürecinin işleyişini anlatan Oda Başkanı Ahmet Şen, "Vatandaşımız sırası gelince evrağını ve kimliğini veriyor. İşlem kayıtları yapıldıktan sonra ilk işlem bitmiş oluyor. Sonra basım atölyesine geçiyor. Basım atölyesinde arkadaşlarımız harflerini sıralayarak, üretim yaparak boyahaneye geçiyor. Boyahaneden işi bittikten sonra son işlem olarak mührü basılarak teslim ediyoruz" dedi.

Mesaiye kalmak şartıyla günlük 900 civarında plaka basımı yaptıklarını söyleyen Ahmet Şen, "Uzatılmasını bekliyoruz çünkü yetişmeyecek, çok talep var. Türkiye genelinde miktarın ne kadar olduğu belli değil. İnşallah uzatılacak diye tahmin ediyoruz. Tehlike yönünden doğrudur. İşte ikiz plaka olarak kullanabiliyorlar veya eylemde kullanabiliyorlar. Kimsenin haberi yokken bakmışsın plakası kopyalanmış. Başka bir yerde eyleme karışabiliyor. Onun için olması gereken bir şey ama bakanımızdan bu sürenin biraz daha uzatılmasını istiyoruz. Yoğunluk olduğu için tabii ki bizim de bir üretim kapasitemiz var. Yani mesaiye kalmak şartıyla 900 civarında bir plaka üretebiliyoruz. Sonuçta mesaiye kalıyorlar yani. Diğer illere bakarak personel sayısının, makine sayısının çok olmasından dolayı üretimi çok yapıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA