Konya’da “Hac semineri ve Hacı Buluşması’’ programı yapıldı

İl Müftü Vekili Hüseyin Avni Böge, Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, hacca gideceklerin hayırla gelmelerini temenni etti.
Türkiye'nin bu yıl ilk hacı adaylarının Konya'dan gittiğini anlatan Böge, "Diyanet İşleri Başkanlığı ve bazı seyahat şirketlerinin organizasyonuyla merkez ve 31 ilçe dahil kutsal topraklara gidecek toplam hacı sayımız 3 bin 796 kişi. Tabi hacılarımızın yanında onlara yardım edecek olan rehberlerimiz de yanlarında olacak." diye konuştu.
Kaynak: DHA