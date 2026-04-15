Konya’da hac yolculuğu heyecanı: Hacı adayları dualarla uğurlanacak
Konya İl Müftülüğü tarafından düzenlenen anlamlı programla, kutsal topraklara gidecek hacı adayları dualarla uğurlanacak.
"Hasret bitiyor, yüzler gülüyor” sloganıyla duyurulan etkinlikte, hacı adaylarının uzun süredir beklediği yolculuk resmen başlayacak. Kabe hasretiyle yola çıkacak vatandaşlar için düzenlenen programda duygusal anlar yaşanması bekleniyor.
Sabah Namazında Uğurlama Programı
Hacı adayları, sabah namazı sonrası gerçekleştirilecek törenle uğurlanacak. 18 Nisan Cumartesi saat 04.45'te namaza durulacak ve ardından dualar eşliğinde hac yolcuları kutsal topraklara doğru ilk adımlarını atacak.
Buluşma Noktası: Hacıveyiszade Camii
Programın adresi Hacıveyiszade Camii olarak belirlendi. Üçler Mezarlığı yanında bulunan camide gerçekleşecek buluşmaya tüm Konyalılar davet edildi.
Tüm Halk Davetli
Yetkililer, bu anlamlı ana şahitlik etmek isteyen tüm vatandaşları programa katılmaya çağırdı. Hacı adaylarının uğurlanacağı törenin birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmesi bekleniyor.
