KONYA Haberleri

Konya’da Hacıveyiszade’nin torunu Mehmet Koruyucu hayatını kaybetti

Konya'da Hacıveyiszade ailesine mensup Mehmet Koruyucu hayatını kaybetti. Hacı Mustafa'nın oğlu olan Koruyucu'nun vefatı, ailesi ve yakın çevresinde derin üzüntüye neden oldu.

Merhumun cenazesi, 6 Nisan 2026 Pazartesi günü öğle namazının ardından Hacıveyis Camii'nden kaldırılacak. Cenaze namazı sonrası Mehmet Koruyucu'nun naaşı Üçler Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

VEFAT HABERİ AİLESİ TARAFINDAN DUYURULDU

Vefat haberini, oğlu Mustafa Koruyucu hocaefendi sosyal medya hesabından duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi

İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER