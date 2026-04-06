Konya’da Hacıveyiszade’nin torunu Mustafa Efendi’nin oğlu Mehmet Koruyucu toprağa verildi
onya'da Hacıveyiszade ailesine mensup Mehmet Koruyucu hayatını kaybetti. Hacı Mustafa'nın oğlu olan Koruyucu'nun vefatı, ailesi ve yakın çevresinde derin üzüntüye neden oldu.
TOPRAĞA VERİLDİ
Merhumun cenazesi, 6 Nisan 2026 Pazartesi günü (bugün) öğle namazının ardından Hacıveyis Camii'nden kaldırıldı. Cenaze namazı sonrası Mehmet Koruyucu'nun naaşı Üçler Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Mehmet Koruyucu'nun cenazesine Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Mustafa Uzbaş, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, AK Parti Konya Milletvekilleri Selman Özboyacı ve Mehmet Baykan, ailesi, sevenleri ve çok sayıda varandaş katıldı.
VEFAT HABERİ AİLESİ TARAFINDAN DUYURULDU
Vefat haberini, oğlu Mustafa Koruyucu hocaefendi sosyal medya hesabından duyurulmuştu.
