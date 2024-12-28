Konya’da hafif ticari araç dere yatağına uçtu: 1 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde hafif ticari araç kontrolden çıkarak dere yatağına uçtu. Meydana gelen kazada sürücü yaralandı.
Kaza, ilçeye bağlı Dipdede Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, E. C. T. (22) idaresindeki 06 BJM 853 plakalı hafif ticari araç, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerleri aştı. Araç mahalleden geçen dere yatağına uçtu. Meydana gelen kazada sürücü T. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Sibel Elmas)