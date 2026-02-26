GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da Halk Eğitim Merkezi’ne gitti: 84 yaşında okuma-yazma öğrendi

Konya’nın Seydişehir ilçesinde Celil Yıldırım (84), başvurduğu Halk Eğitim Merkezi’nde açılan kursla okuma-yazma öğrendi. Yıldırım, “Öğrenmenin yaşı yok. Şu an bu belgeye sahip olduğum için mutluyum“ dedi.

Konya'da yaşayan 84 yaşındaki Celil Yıldırım, Halk Eğitim Merkezi'ne giderek, kendi imkanlarıyla öğrendiği okuma- yazmayı geliştirmek istediğini belirtti. Yıldırım için kurs planlaması yapıldı ve eğitim süreci başlatıldı.

2 hafta süren kurs sonucunda yapılan sınavda başarılı olan Yıldırım'a, 'Yetişkinler 2'nci Kademe Eğitim Başarı Belgesi' verildi. Yıldırım, "Öğrenmenin yaşı yok. Daha önce kendi imkanlarımla biraz öğrenmiştim. Hem bunu geliştirmek hem de herhangi bir diplomam da olmadığı için bir belgeye sahip olmak istedim. Şu an bu belgeye sahip olduğum için mutluyum" diye konuştu. 

Kaynak: DHA

