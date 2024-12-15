Konya’da harçlığını çıkarmak için taksicilik yapıyordu! Üniversiteli Eren Karaman’da toprağa verildi
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Konya’da üniversite öğrencisi ve aynı zamanda hafta sonları harçlığını çıkarmak için taksicilik yapan 20 yaşındaki Eren Peker, trafikte tartıştığı şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Üniversiteli Eren, memleketi Karaman’da son yolcuğuna uğurlandı.
Olay, gece saat 01.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Mevlana Kültür Merkezi önündeki trafik ışıklarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, bir taksi durağında çalışan 20 yaşındaki Konya Teknik Üniversitesi Mobilya Dekorasyon Bölümü 2. sınıf öğrencisi Eren Peker, müşterisini indirdikten sonra trafikte tartıştığı şahıslar tarafından önü kesildi. Eren Peker, şüphelilerin çok sayıda bıçak darbesiyle ağır yaralandı.
Hayatını kaybetti!
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Peker, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Peker hayatını kaybetti.
Karaman'da toprağa verildi!
Tartıştığı şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürülen Eren Peker'in cenazesi, memleketi Karaman'a Ahmet Yesevi Camii önüne getirildi. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Peker'in cenazesi, Hamidiye Mahallesi'nde bulunan Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Dedesi Üzeyir Uysal ile annesi Fatma Uysal, güçlükle ayakta durdu.
Öte yandan, Eren Peker'in Karamanlı bir ailenin tek çocuğu olduğu, uzun yıllar önce babasını kaybettiği ve derslerinin olmadığı gün harçlığını çıkarmak için taksicilik yaptığı öğrenildi.
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