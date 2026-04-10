GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,680 TL
EURO
52,344 TL
STERLİN
60,305 TL
GRAM
6.906 TL
ÇEYREK
11.739 TL
YARIM
23.436 TL
CUMHURİYET
46.402 TL
KONYA Haberleri

Konya’da hastaya yapılan test ortaya çıkardı! Bir ilk yaşandı

- Güncelleme Tarihi:

Konya’nın Beyşehir ilçesinde sağlık taraması sırasında kolon kanseri olduğu tespit edilen kadına, erken teşhisle zamanında müdahale edildi.

Miyase Sağlam'ın (53), yapılan sağlık taramasında kalın bağırsağında kitle tespit edildi.

Beyşehir Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleyle sağlığına kavuşan Sağlam, "Hiçbir şikayetim yoktu, test sayesinde bu durum ortaya çıktı. Doktorlarımıza güvendik ve burada ameliyat olduk. Çok şükür şimdi iyiyim." dedi.

Ameliyatı gerçekleştiren doktorlardan Turan Can Yıldız, erken teşhisin önemine dikkati çekti.

Beyşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Kutay Güven de hastanede ilk kez gerçekleştirilen kapalı kolon kanseri ameliyatının bölge adına önemli bir gelişme olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
