Konya’da iki çocuğun sevgisiyle başlayan “koruyucu aile mutluluğu’’ kurdukları dernekle büyüyor

​Konya’da yaşayan Meliha ve Faruk Küçükkömürler çifti, iki kardeşe gönüllerini açtıktan sonra beraberindekilerle kurdukları Koruyucu Aile Derneği ile sevgilerini büyütüp, isteyenleri çocukların hayatına dokunmaya teşvik ediyor.

Çocukları olmayan Faruk (56) ve Meliha (48) Küçükkömürler çifti, evliliklerinin 15. yılında koruyucu aile olmaya karar verdi.

Bir çocuğun hayatına dokunmak isteyen çift, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvurdu. Küçükkömürler çifti, 2014'te 4 yaşındaki Çağlar'a koruyucu aile oldu.

Bir yıl sonra oğullarının bir kız kardeşinin olduğu bilgisine ulaşan çift, diğer kardeşi geride bırakmaya gönülleri razı olmayınca 2015'te 4 yaşındaki Gül'e de evlerinin kapısını açtı.

Çocuklara ömürlerini adayan çift, onlar için ellerinden geleni yapmaya çalışırken, dernek kurma fikri ortaya çıktı.

Daha fazla çocuğun mutluluğuna ortak olmak isteyen çift, üyeleri koruyucu ailelerden oluşan Konya Koruyucu Aile Derneğini kurdu.

Sevgilerinin ve mutluluklarının bu şekilde daha da büyüdüğüne inanan çift, isteyenleri koruyucu aile olmaya teşvik ediyor.

"Onlarla kalpten kalbe bir yolumuz var"

Çocukların aile sevgisinden ve şefkatinden uzak kalmamasını isteyen Faruk Küçükkömürler, evlat hasretinin iki kardeşle dindiğini söyledi.

Eşinin Çağlar'ın fotoğrafını kendisine göndermesiyle çok heyecanlandığını ve şehir dışından hemen dönüş yaptığını anlatan Küçükkömürler, "Fotoğrafı görünce kalbimden bir şeylerin aktığını hissettim. Sonra Çağlar'ı aramıza aldık. Eve geldiğinde bana 'baba' diye sarıldı. O anda dünyalar benim oldu." dedi.

Küçükkömürler, bu çocuklara bakmakla ve ilgilenmekle aile olunduğunu anladığını belirterek, şöyle konuştu:

"Çağlar ile birlikte evde kahkahalar ve gülüşmeler eksik olmadı. Kurumdan Çağlar'ın kız kardeşinin olduğu bilgisi gelince onu da istedik. Çağlar'ın kardeşiyle, Gül'ün de ağabeyiyle büyümesini istedik. Bir yıl sonra Gül aramıza katıldı. Onu da ailemize katınca mutluluğumuz yüzlerce kat arttı. Şimdi evimiz cıvıl cıvıl, bir kızım ve oğlumuz var. Onlarla kalpten kalbe bir yolumuz var. İkisi de evimizin neşesi. Onlar bizim canımız, ciğerimizin bir köşesi. Üşümesinler, hasta olmasınlar diye üzerlerine titriyoruz. Onların ayaklarına diken battığında bizim kalbimize batıyor. Evlatlarımızı kucakladığımızda nefeslerini, kokularını hissettiğimizde dünyanın en bahtiyar ve en mutlu insanı oluyoruz. İhtiyaçlarını, isteklerini yerine getirmek en büyük huzur. Amacımız çocukları memlekete, insanlığa faydalı evlat olarak yetiştirmek."

"Daha fazla çocuğu, daha fazla aileye ulaştırmaya çalışıyoruz"

Küçükkömürler, dernek çalışmalarıyla bugüne kadar birçok kişinin de koruyucu aile olmasına vesile olduklarını vurgulayarak, "Eşim derneğin kuruluşunda ve sonrasında en büyük destekçim oldu. Amacımız devlet koruması altında olan evlatlarımıza, sıcak bir yuva, anne baba sevgisi ve şefkati sağlamak, ailelerin de evlat hasretini giderebildikleri bir ortam kurmaktı. Daha fazla çocuğu, daha fazla aileye ulaştırmaya çalışıyoruz. Hedefimiz çocukların daha iyi ailelerde ve daha iyi ortamlarda yetişmesi için gayret göstermek." diye konuştu.

Çeşitli organizasyonlarla aileleri bir araya getirdiklerine değinen Küçükkömürler, ulaşabildikleri kadar aileye ulaşıp, koruyucu aileliğin mutluluğunu yaşayabilmeleri için piknik ve konferans gibi etkinlikler düzenlediklerini dile getirdi.

"Onlar bize umut oldu, karşılıksız sevmeyi öğretti"

Meliha Küçükkömürler de anneliği iki kardeşle tatmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Koruyucu anne olmanın farklı bir duygu olduğuna işaret eden Küçükkömürler, şunları kaydetti:

"Çocuklar gelince dünyalar bizim oldu, evimiz şenlendi. Çocuklar bize Allah'ın hediyesi. Kan bağı olmadan da can bağının olunduğunu biz onlarla anladık. Onlar bize umut oldu, karşılıksız sevmeyi öğretti. Onlar sayesinde anne oldum ve bunun zevkini tattım. Onları ben doğurmadım ama onlar beni hayata sımsıkı bağladı. Çocuklar bana 'anne' deyince sanki içimde binlerce çiçek açtığını hissettim. Hayatımız daha zevkli, daha neşeli hale geldi. Sadece benim evladım değil, hayata tutunma sebeplerim. En büyük şükürlerim. Uyumaya gittiklerinde bakmaya kıyamıyorum."

Çocuklar ise Küçükkömürler çiftinin kendilerine her zaman destek olduğunu, hiç yalnız bırakmadıklarını belirterek, onları çok sevdiklerini söyledi.

