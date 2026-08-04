Konya’da jandarmadan büyük denetim! 1 milyona yakın kişi sorgulandı, 603 aranan şahıs yakalandı

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında suç ve suçlulukla mücadele kapsamında yürüttüğü denetimlerde 1 milyonu aşkın şahıs ile yaklaşık 5 milyon aracı sorguladı. Çalışmalar sonucunda haklarında çeşitli yakalama kararları bulunan 603 kişi ile 183 araç yakalandı.
Yaklaşık 5 milyon araç sorgulandı
Konya genelinde gerçekleştirilen uygulamalarda toplam 1 milyon 4 bin 704 şahıs ile 4 milyon 907 bin 679 araç sorgulandı. Denetimlerde aranan şahısların tespit edilmesine ve suçluların adalete teslim edilmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürdürüldü.
Hapis cezasıyla aranan 338 kişi yakalandı
Yapılan sorgulamalar sonucunda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 338 kişi yakalandı. Yakalanan kişilerden;
283'ünün 0-5 yıl, 41'inin 5-10 yıl, 12'sinin 10-20 yıl, 2'sinin ise 20 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.
Toplam 603 şahıs ve 183 araç yakalandı
Hapis cezasıyla aranan 338 kişi ile ifadeye yönelik aranan 265 kişi olmak üzere toplam 603 şahıs yakalanırken, çeşitli nedenlerle aranan 183 araç da yapılan uygulamalarda ele geçirildi.
Konya İl Jandarma Komutanlığı, kamu düzeninin sağlanması ve suçluların yakalanmasına yönelik denetim ve uygulamaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.
(Berna Ata)