Konya’da jandarmadan dev denetim! 1 milyona yakın kişi sorgulandı, 341 aranan şahıs yakalandı

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 1-15 Temmuz 2026 tarihleri arasında yürüttüğü denetim ve uygulamalarda yaklaşık 1 milyon kişi ile 3 milyondan fazla araç sorgulandı. Çalışmalar kapsamında çeşitli suçlardan aranan 341 şahıs ile 101 araç yakalandı.

Konya İl Jandarma Komutanlığı, suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler tarafından 1-15 Temmuz 2026 tarihleri arasında il genelinde geniş kapsamlı denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerde 999 bin 943 şahıs ile 3 milyon 12 bin 916 araç sorgulandı. Yapılan kontroller sonucunda farklı suçlardan aranan çok sayıda kişi ile çeşitli nedenlerle aranan araçlar tespit edildi.

Hapis cezasıyla aranan 171 kişi yakalandı

Jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda, 0-5 yıl arasında hapis cezasıyla aranan 147 kişi, 5-10 yıl arasında hapis cezasıyla aranan 17 kişi, 10-20 yıl arasında hapis cezasıyla aranan 5 kişi ve 20 yıl ile üzeri hapis cezasıyla aranan 2 kişi olmak üzere toplam 171 hükümlü yakalandı.

Bunun yanı sıra ifadeye yönelik aranan 170 kişi de gözaltına alınırken, toplamda 341 aranan şahıs ile 101 araç yakalandı.

(Ali Asım Erdem)