Konya’da jandarmadan suç ve suçlulara darbe: 5 operasyonda silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 15-31 Aralık 2025 tarihleri arasında 5 ayrı operasyon gerçekleştirildi.
OPERASYONLARDA ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ
İcra edilen operasyonlar sonucunda;
3 adet ruhsatsız 7.65 mm tabanca,
19 adet 7.65 mm tabanca fişeği,
3 adet 7.65 mm tabanca şarjörü,
1 adet 9 mm tabanca,
62 adet 9 mm tabanca fişeği,
2 adet ruhsatsız pompalı tüfek,
5 adet ruhsatsız av tüfeği,
74 adet av tüfeği namlusu,
93 adet av tüfeği fişeği,
1 adet 6136 sayılı Kanun kapsamında kesici-delici alet,
1 adet kurusıkı tabanca,
17 adet kurusıkı tabanca fişeği,
1 adet demir muşta ele geçirildi.
UYUŞTURUCU VE YASAKLI MALZEMELER DE BULUNDU
Operasyonlarda ayrıca;
4 adet payp (uyuşturucu içme aparatı),
10 gram bonzai maddesi,
10 adet sentetik hap,
4 gram kenevir tohumu ele geçirildi.
Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili olarak şüpheli şahıslar hakkında adli ve idari işlemlerin başlatıldığı öğrenilirken, Konya İl Jandarma Komutanlığı'nın halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceği belirtildi.
(Ali Asım Erdem)