Konya’da kadın market çalışanına şiddet! Yanında eşi ve çocuğu da vardı

Konya’da bir zincir markette yaşanan saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Erkek müşteri, kadın market çalışanı M.D.’i raflara iterek darp etti.

Konya'da bir zincir markette yaşanan şiddet olayı tepki çekti. İddiaya göre markete gelen bir erkek müşteri, içeride görev yapan kadın çalışan M.D. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, genç kadını sırtından iterek raflara savurdu.

Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda market çalışanının saldırıdan kaçmaya çalıştığı ancak başarılı olamadığı görüldü.

BABA GÖZYAŞLARIYLA ANLATTI

Saldırıya uğrayan M.D.'in babası, yaşananların ardından büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi. Kızının gözünün morardığını ve ciddi şekilde darbedildiğini belirten baba, şunları söyledi:

"Dışarıdan kızımı iterek raflara yapıştırıyor. Gözü simsiyah oluyor. Beyin kanaması geçirecek çocuk neredeyse."

Saldırganın olay sırasında eşi ve çocuğunun da yanında bulunduğunu ifade eden baba, "Karısı yanında, çocuğu yanında. O çocuğundan da mı utanmıyor?" diyerek tepki gösterdi.

"GÜNLERDİR UYUYAMIYORUM"

Yaşanan olayın ardından psikolojik olarak da zor günler geçirdiğini anlatan baba, saldırının etkisini hâlâ atlatamadığını söyledi, "3-4 gündür uyuyamıyorum. Sinirleniyorum. Gel, döveceksen beni döv." ifadelerini kullandı.

DARP RAPORU ALDI, ŞİKÂYETÇİ OLDU

Saldırı sonrası hastaneye giderek darp raporu alan M.D.'in saldırgandan şikayetçi olduğu öğrenildi. Aile, polis merkezine ve Cumhuriyet Savcılığı'na başvuruda bulunurken, olayla ilgili adli sürecin devam ettiği belirtildi.

Baba, "Savcılığa verdik. Karakola şikâyetçi olduk. Darp raporu aldık. Şu anda süreci bekliyoruz." dedi.

Kaynak: Haber Merkezi