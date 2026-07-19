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KONYA Haberleri

Konya’da kahreden ölüm! Serinlemek için dereye girmişti: 14 yaşındaki çocuğun cenaze programı belli oldu

Bekir Turan
Muhabir

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Konya’da kahreden ölüm! Serinlemek için dereye girmişti: 14 yaşındaki çocuğun cenaze programı belli oldu

Konya'nın Taşkent ilçesine bağlı Bolay Yaylası'nda serinlemek için girdiği derede boğularak yaşamını yitiren 14 yaşındaki M.Z.K.'nin cenaze programı netleşti.

SERİNLEMEK İÇİN GİRMİŞTİ

İddiaya göre, sıcak havadan bunalan M.Z.K., serinlemek amacıyla dereye girdi. Bir süre sonra suda gözden kaybolan çocuğu fark eden arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ekipleri ile Konya Büyükşehir Belediyesi Dalgıç Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

EKİPLERİN ÇALIŞMASIYLA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Ekiplerin yürüttüğü arama çalışmaları sonucunda sudan çıkarılan 14 yaşındaki M.Z.K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Edinilen bilgiye göre, M.Z.K.'nin cenazesi 19 Temmuz 2026 Pazar günü (Bugün) öğle namazının ardından Karaaslan Mezarlığı'na defnedilecek.

İŞTE OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜLER

(Bekir Turan)

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