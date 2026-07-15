Konya’da karganın elektrik teline çarpması yangına neden oldu! 30 dekar buğday tarlası kül oldu

Konya'nın Karatay ilçesine bağlı Ovakavağı Mahallesi'nde meydana gelen yangında yaklaşık 30 dekar buğday tarlası zarar gördü.
İddiaya göre, bir karganın elektrik teline çarpması sonucu oluşan kıvılcımlar buğday ekili alana sıçradı. Kısa sürede büyüyen alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı.
Yangını fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri ile çevredeki vatandaşların traktörler ve çeşitli ekipmanlarla verdiği yoğun mücadele sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yaklaşık 30 dekar ekin zarar gördü
Yangında yaklaşık 30 dekar buğday tarlası yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”