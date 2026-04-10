Konya’da kavga ihbarına giden polisler ne yapacağını şaşırdı! İhbar aslında bambaşka çıktı
Konya’nın Ereğli ilçesinde kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, sürprizle karşılaştı.
İlçe merkezinde market işleten Volkan Kara, kavga ihbarında bulunarak polis ekiplerini olay yerine çağırdı.
Kavga yerine pasta ve çiçekle karşılandı
Kısa sürede adrese intikal eden ekipler, olay yerine ulaştıklarında kavga yerine pasta ve çiçekle karşılandı. Volkan Kara ve komşu esnafların Polis Haftası dolayısıyla polis ekiplerine sürpriz hazırladığı ve bu şekilde polislerin haftasını kutladığı öğrenildi.
Polis ekipleri yapılan sürpriz karşısında şaşkınlık yaşarken, teşekkür etti.
