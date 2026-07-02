Konya’da kayıp alarmı! 60 yaşındaki kadın hayvan otlatmaya gitti! Bir daha haber alınamadı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde 60 yaşındaki Firdevs Üner'i bulmak için ekipler seferber oldu. Yaklaşık bir gündür kendisinden haber alınamayan kadın için jandarma, AFAD ve Seydişehir İtfaiye ekipleri tarafından geniş çaplı arama çalışması yürütülüyor.

Hayvan otlatmak için dağlık alana çıktı

Edinilen bilgilere göre, Seydişehir'de yaşayan Seyit Ahmet Üner, eşi Firdevs Üner ile birlikte hayvanlarını otlatmak üzere dağlık bölgeye gitti. Bir süre sonra eşine ulaşamayan Üner, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım talebinde bulundu.

Jandarma, AFAD ve ifaiye harekete geçti

İhbarın ardından Seydişehir İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD ve Seydişehir İtfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, kayıp kadına ulaşabilmek için vakit kaybetmeden arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Kuğulu Tabiat Parkı çevresine ulaşan ekipler, "Şehir Gediği" olarak bilinen dağlık alanda koordineli şekilde arama faaliyetlerini sürdürüyor. Firdevs Üner'in bulunması için bölgede çalışmaların aralıksız devam ettiği öğrenildi.

(Berna Ata)