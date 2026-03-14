Konya’da kayıp aranıyor! Evden çıkan 50 yaşındaki adamdan 2 gündür haber yok

Konya’nın Selçuklu ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki Veli Elbiç isimli şahıs evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Her yerde Veli Elbiç’i arayan ailesi gelecek güzel haberi bekliyor.

Merkez Selçuklu Şeyh Şamil Mahallesi'nde yaşayan 50 yaşındaki Veli Elbiç, 13 Mart Cuma günü öğle saatlerinde evden ayrıldı ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Veli Elbiç'in Kadınhanı ve ardından Ilgın'a gidebileceğini düşünen ailesi, Elbiç'ten yine haber alamadı. Bunun üzerine Veli Elbiç'e ulaşamayan ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi.

Polis ekiplerince yapılan araştırmada Veli Elbiç'in en son Konya Otogarı'ndan Beyşehir'e giden otobüse bindiği bilgisine ulaşıldı. Veli Elbiç'in ailesi telefon sinyalinin ilçe otogarı civarında görüldüğünü, sonrasında ise sinyalin kesildiğini öğrendiklerini belirtti.

50 yaşındaki Veli Elbiç'in herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığını aktaran ailesi, Veli Elbiç'i görenlerin polise bildirmesini istedi.

