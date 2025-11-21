Konya’da kesilen doğal gaz borusu patlaması sonrası apartman yıkılmıştı! Apartman sakinleri yeni evlerini bekliyor

Konya’da geçtiğimiz mayıs ayında bir apartmanda, dairede kesilen doğal gaz ocak borusu sonrası içeriye dolan gazın patlaması ve çıkan yangında büyük zarar gören binanın boşaltılarak yıkılmasının ardından, apartman sakinleri yeni evlerine kavuşacakları günü bekliyor.

Olay, geçtiğimiz mayıs ayında merkez Karatay ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Menzil Caddesi'nde bulunan 17 dairenin bulunduğu ve 71 kişinin ikamet ettiği İkram Apartmanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı apartmanın 3. katındaki bir dairede doğal gaz borusunun kesilmesinden kaynaklanan patlama yaşandı. Patlamanın ardından yangın çıktı. Yangına 10 itfaiye ekibi müdahale ederken, ekiplerin yoğun çabasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Patlama ve yangında büyük çapta zarar gören apartman kontrollü olarak boşaltılmasının ardından yıkım kararı alındı. Kararın ardından yıkılan binanın sakinleri ise şimdi yeni evlerine kavuşacakları günü bekliyor. Yıkılarak enkazı temizlenen binanın bulunduğu alanın önünde açıklama yapan apartman sakinleri, mağdur olduklarını belirtti.

İtfaiye raporu: "Doğal gaz ocak fleks hortumunun kesilmesinden dolayı biriken gazın patlaması ile yangın başladı"

Patlama ve yangın sonrası hazırlanan itfaiye raporunda ise, doğal gaz ocak fleks hortumunun kesilmesinden dolayı biriken gazın patlaması ile yangının başladığının tespit edildiği belirtildi. Raporda şöyle denildi; "Yangının söndürülmesine müteakiben yapılan inceleme sonrası ve araştırma neticesinde, Menzil Caddesi No 115'de İkram Apartmanı'nda Osman Ç.'ye ait 11 numaralı dairenin mutfak kısmındaki doğal gaz ocak fleksinin kesici alet ile kesilmesi sonucu daire içerisine biriken gazın, herhangi bir nedenle patlayarak yangın başlangıç olayını meydana getirdiği, gelişerek diğer dairelere sirayet ettiği, yangının da bu şekilde çıktığı kanaatine varılmıştır."

"Yöneticiyle kavga ederek geldi, en sonunda da binamızı yıkıp gitti"

Yıkılan binanın yöneticisi Uğur Bağcı, "Bu binada yaklaşık 10 yıldır oturuyordum. En son binanın da yöneticisiydim. Bu arkadaş 5 yıl falan önce geldi binamıza taşındı. Eski yöneticiyle kavga ederek geldi, en sonunda da binamızı yıkıp gitti. En son hanımıyla kavga ettikten sonra hanımına telefon açmış mesaj atmış ‘eve geldin geldin gelmedin evi de yakacağım, kendimi de yakacağım' diye. Doğal gaz borusunu kesmiş, şahsın boruyu kesmesi sonucu patlamıştır diye itfaiye raporunda da yazıyor. Sonra kestiği yerden gaz içeriye dolmuş. Gece saat 2 civarında büyük bir patlama sesiyle uyandık. Önce hepimiz deprem zannettik çıkmadık. Merdiven boşlukları yıkılıyor, sular akıyor. Çocukların zaten psikolojisi bozuldu. Sonra dışarıdan sesleri duyduk bina yanmaya başlamış. ‘Binada yangın var, binayı terk edin' dedikleri anda biz binayı terk ettik. Yani bu kadar olayları yaşatan bir kişi dışarıda nasıl geziyor biz bir an önce adaletin tecelli etmesini bekliyoruz. Binayı da kendi imkanlarımızla yıktırdık. Şu an belediyeden beklentimiz kooperatifti burası, kooperatiften ayrılıp ayrı bir arsa olarak bize yardımcı olacaklarını bekliyoruz, yardımcı olacaklarını söylediler. Buranın arsasını ayırıp bir müteahhit yardımıyla tekrar yaptırmak istiyoruz. Şu anda onun haricinde hiçbir şekilde kimsenin yaptırma durumu da yok" dedi.

"Hayallerimiz gitti"

Olayın yaşandığı dairenin üst katında oturan Ferit Etki de, "Kendi evimizden kiraya düştük. Olay günü gece yarısına doğru bir sesle uyandık. Ben onun, patlatanın evinin üstünde oturuyordum. Olay anında evimizden yataktan düşerek uyandım. Sonra kapıyı zor açtık, kırdık, açtıktan sonra dışarı çıktığımızda yangın başlamıştı. Sonradan baktık ki bağıran, çağıran vardı. Patladığını gördüğümüz halde bir şey yapamadık. Şimdi kiraya gittik, hayallerimiz gitti ne diyeyim diyecek bir şeyim kalmadı" ifadelerini kullandı.

Şu anda kirada oturduklarını anlatan bina sakinlerinden Bekir Koçan da, "Diyecek bir şey yok boğazım düğümleniyor. Hiç diyecek bir şeyim yok şu anda. Elimizden geldiği kadar kendimiz yapmaya çalışıyoruz ama gerçekten gücümüz yetmiyor. Herkesten yardım bekliyoruz. Kooperatif olarak biz burayı aldık, evimizi ödedik. İyi, kötü bir ev sahibi olduk. Ama şimdi kiradayız 20 bin lira kira ödüyorum zorlanıyoruz" şeklinde konuştu.

"O gece oğlum yaralandı, eşim kalp krizi geçirdi"

Olay günü eşinin kalp krizi geçirdiğini ve oğlunun yaralandığını söyleyen Dursuniye Akbaba, "Biz evimizi çok zorluklarla almıştık. 15 senelik ev sahibiyim. Biz o günü bir türlü atlatamadık. Gece ani bir patlama sesi olduğunda her an aynı şeyi yaşayacağım diye çok korkuyorum. Olayı gerçekleştiren kişi şu an dışarıda. Evimiz gitti, şuan kiradayız. O gece oğlum yaralandı, eşim kalp krizi geçirdi ve çalışamıyor şu anda. Yani o yüzden mağdur durumdayız" dedi.

"Kapıyı kıramasaydık biz orada yanarak ya da boğularak ölecektik"

Bina sakini Nuray Etki ise, "O gün büyük bir gürültüyle uyandık. Bir gece de her şeyimizi kaybettik. Evim, arabam, bütün eşyalarım yandı. Üst katta olduğum için yangından etkilendik ve o gün burada bir can pazarı yaşandı. Çoğu komşumuz yaralandı, biz zor kurtulduk. Odada sıkıştık kaldık, yatak odasından zor çıktık. Eğer kapıyı kıramasaydık biz orada yanarak ya da boğularak ölecektik. Şu an kirada oturuyoruz ve zor şartlarda ödüyoruz" diye konuştu.

