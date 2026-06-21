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KONYA Haberleri

Konya’da kimliğini unutan öğrenciye polisten zamanla yarışan destek! Alkışlarla karşılandı

Cumali Özer
Muhabir

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Konya’da kimliğini unutan öğrenciye polisten zamanla yarışan destek! Alkışlarla karşılandı

Konya Beyşehir'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı yaşayan bir öğrenci, sınava dakikalar kala kimliğinin yanında olmadığını fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hızlı bir şekilde harekete geçti.

EMNİYET EKİPLERİ ANINDA HAREKETE GEÇTİ

Ali Akkanat Turizm Fakültesi önüne saat 09.49'da gelen öğrenci, kimliğinin bulunmadığını ancak ehliyetinin yanında olduğunu belirterek yardım talebinde bulundu. Sınava giriş için gerekli olan kimlik belgesinin bulunmaması üzerine polis ekipleri zamanla yarıştı.

MOTORİZE EKİP NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNE GÖTÜRDÜ

Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrenciyi vakit kaybetmeden motosikletli ekiple ilgili kuruma ulaştırdı. Öğrenciye Nüfus Müdürlüğü'nden geçici kimlik belgesi çıkarılması sağlandı ve tüm işlemler kısa sürede tamamlandı.

KAPILAR KAPANMADAN SINAVA YETİŞTİRİLDİ

Geçici kimlik belgesini alan öğrenci, polis ekiplerinin desteğiyle yeniden sınav merkezine ulaştırıldı. Saat 09.59'da sınav binasına getirilen öğrenci, kapılar kapanmadan sınava giriş yaparak mağduriyet yaşamaktan kurtuldu.

Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin hızlı ve koordineli müdahalesi sayesinde öğrenci sınavına zamanında yetişirken, örnek davranış takdir topladı.

(Cumali Özer)

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