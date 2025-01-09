Konya’da kiralar düşüyor mu? Konya’da kiralık ev bulmak kolay mı? İşte cevabı

Konya’da kış sezonu, tayinlerin sona ermesi ve Suriyelilerin ülkelerine dönmeye başlamasıyla kiralık dairelerde nispeten bir rahatlama yaşandığını belirten Konya Emlakçılar Odası Başkanı Sedat Altınay, “Enflasyonun da aşağı doğru bir ivme kazanmasının önümüzdeki günlerde kiralarda çok büyük etken olacağı kanaatindeyiz” dedi.

Boş duran kiralık dairelerine kış sezonunda aidat ve yakıt gideri ödemek istemeyen ev sahipleri, fiyatlarda indirim yaparak bir an önce kiraya vermek istiyor.

Ülkelerindeki iç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında geri dönmesinin de Türkiye'deki kira fiyatlarına olumlu yansımasının beklendiğine değinen Konya Emlakçılar Odası Başkanı Sedat Altınay, "Bugün itibarıyla Konya'mızda kiralık konut bulma problemi ortadan kalkmış durumda. Kiraya verilecek oldukça boş konut mevcuttur. Kış sezonunun başlaması, düğün sezonunun bitmesi, tayinlerin de tamamlanmasıyla kiralıklarda oldukça rahatlık söz konusu. Tabii Suriyelilerin kendi ülkelerine gitmeleri de buna etken oluyor. Ön araştırmalarını yapan Suriyeliler, oradaki uyum ortamına alışabileceklerine kanaat getirirlerse kendi ülkelerine tekrardan dönmeyi canı gönülden istiyor. Tabii bunun bizlerin de desteğiyle, hükümetimizin almış olduğu kararlar doğrultusunda geçişlerin hızlı bir şekilde olacağı kanaatindeyiz. Okulların açık olmasından dolayı bazı Suriyeliler okulların kapanmasını bekliyor. İnşallah onlar gittikten sonra kiralıklarda çok daha rahatlama söz konusu olacaktır” dedi.

"Boş daire fazla miktarda”

Emlak sektöründeki kiralama fiyatlarındaki artışın da durduğunu belirten Altınay,

"Kiralıklarda fiyat artışlarının çok yüksek olması şu anda durmuş durumda, durağan bir seviyede seyrediyor. Çünkü kış sezonu olmasından dolayı kiraya verilemeyen konutları mal sahipleri yakıt gideri, aidat giderlerinden kurtulmak için kira geliri elde edebilmek için de uygun fiyatlara çekerek gayrimenkullerin kiralanmasını hedefliyorlar. Enflasyonun düşmesi de etken. Fakat şu anda kiralama yapacak kişiler yaz sezonunda kiralama işlemlerini yaptıklarından dolayı şu anda boş daire fazla miktarda elimizde söz konusu. Türkiye genelinde olduğu gibi Konya'mızda da kiralık bulmakta vatandaşlar problem yaşamıyor” şeklinde konuştu.

"Enflasyonun da aşağı doğru bir ivme kazanmasının kiralarda çok büyük etken olacağı kanaatindeyiz”

Önümüzdeki günlerde sektörde rahatlama olacağını söyleyen Altınay,

"Enflasyonun da aşağı doğru bir ivme kazanmasının, önümüzdeki günlerde daha da inecek olmasının kiralarda çok büyük etken olacağı kanaatindeyiz. Gayrimenkul, konut olarak kiralamak isteyen vatandaşlarımız şu anda istediği bölgeden, ulaşımı kolay olan, okuluna, iş yerine yakın olan bölgeden ev bulmakta hiçbir problem yaşamıyor. Nedeni arz talep dengesinde farklılıklar söz konusu. Şu anda arz edilen gayrimenkul fazla olduğu için vatandaşlarımız bütçesine uygun, kalitesini tercih ettikleri, muhit olarak kendilerine uygun bölgelerden kiralıklar bulabiliyor. Kira fiyatları önceden çok alevliydi fakat düşme trendine girdi. Eski kiracıların yenilere biraz yaklaşması gerekiyor. Yenilerinki de çok fazla artış olduğundan dolayı, enflasyonun yüzde 60 gibi bir rakam çıkmasından dolayı kira sözleşmelerinde yenilemelerde tedirginlik söz konusu şu anda” diye konuştu.

Kaynak: İHA