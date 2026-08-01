Konya’da kiraz bahçesini talan edenler fotokapana yakalandı! Önce biri geldi 2 saat sonra diğeri

Konya'nın Taşkent ilçesinde son dönemde artan yaban hayvanı hareketliliği, özellikle meyve bahçelerinde zarara yol açıyor.

Bahçeye fotokapan kurdu

Bahçesindeki meyve ağaçlarına zarar veren ayıdan şikâyetçi olan bir vatandaş, yaşananları kayıt altına almak için bahçesine fotokapan kurdu. Kurulan kamera, aynı gece hem yaban domuzunu hem de ayıyı görüntüledi.

İlk misafir yaban domuzu oldu

Vatandaşın bahçesine kurduğu fotokapan saat 20.30 sıralarında ilk hareketliliği kaydetti. Görüntülerde, bahçeye giren bir yaban domuzunun bir süre meyve ağaçlarının arasında dolaştığı, çevreyi koklayarak yiyecek aradığı görüldü. Bahçede birkaç dakika vakit geçiren yaban domuzu, daha sonra geldiği istikametten gözden kaybolarak bölgeden uzaklaştı.

Ayı daha sonra geldi

Aynı gece saatler 22.10'u gösterdiğinde ise bu kez fotokapana bir ayı yansıdı. Rahat tavırlarla bahçeye giren ayı, doğrudan kiraz ağaçlarının bulunduğu bölüme yöneldi. Arka ayakları üzerine doğrularak dallara uzanan ayı, ağaçtaki kirazları tek tek koparıp yemeye başladı. Bir süre bahçede kalan ve karnını doyuran ayı, çevreyi kontrol ettikten sonra hiçbir telaş göstermeden bahçeden ayrılarak ormanlık alana doğru gözden kayboldu.

İŞTE O ANLAR;