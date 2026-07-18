Konya’da kırmızı et birçok ilden daha ucuz! UKON bölge bölge son fiyatları açıkladı

Ulusal Kırmızı Et Konseyi (UKON), 16 Temmuz 2026 tarihli haftalık yağsız dana ve yağsız kuzu kesim fiyatlarını açıkladı. Verilere göre Konya'nın da bulunduğu İç Anadolu Bölgesi, dana etinde Türkiye'nin en ucuz ikinci, kuzu etinde ise en ucuz üçüncü bölgesi oldu.

Konya'nın bulunduğu bölgede fiyatlar düşük kaldı

UKON verilerine göre İç Anadolu Bölgesi'nde dana karkas et kesim fiyatı 565,80 TL/kg olarak açıklanırken, bu rakam Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ardından en düşük ikinci fiyat oldu.

Yağsız kuzu karkas et kesim fiyatı ise 565 TL/kg oldu. Bu fiyatla İç Anadolu Bölgesi, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinin ardından Türkiye'nin en düşük üçüncü kuzu fiyatına sahip bölgesi olarak öne çıktı.

En pahalı bölge Marmara

Açıklanan rakamlara göre dana etinde en yüksek fiyat 581,70 TL/kg ile Marmara Bölgesi'nde görülürken, kuzu etinde de zirvede 640,80 TL/kg ile yine Marmara Bölgesi yer aldı.

Fiyatlar aylık geriledi, yıllık arttı

UKON verilerine göre dana kesim fiyatları geçen aya göre yüzde 4, kuzu kesim fiyatları ise yüzde 3,5 geriledi. Buna karşın yıllık bazda dana fiyatlarında yüzde 31,1, kuzu fiyatlarında ise yüzde 30,2 artış kaydedildi.