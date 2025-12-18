Konya’da koltuk takımı cinayeti! 3 çocuk annesi eşini öldürmüştü: Talep edilen hapis cezası belli oldu

Konya’da karısını bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında hazırlanan iddianamede, haksız tahrik ve iyi hal indirim hükümleri uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, soruşturma ve kovuşturma dosyaları, otopsi raporu, tanık beyanları, olay yeri inceleme bulguları, dijital materyal inceleme raporları ve tutuklu sanık İzzet Ö.'nün (42) ifadesine yer verildi.

Sanık ve maktulün üç çocuklarının bulunduğu belirtilen iddianamede, çiftin üniversite yıllarında tanışıp evlendikleri bildirildi.

İzzet Ö.'nün, Konya'da bulunan özel lisede bilgi işlem personeli olarak çalışmaya başladığı, maktulün ise evinde plastik saklama kapları satarak aile bütçesine katkı sağladığı aktarılan iddianamede, "Sanık ile maktulün şiddetli geçimsizlik yaşadıkları, adli süreçlere rağmen aynı evde yaşamayı sürdürdükleri, iletişimlerini çoğunlukla mesajlaşarak sağladıkları, ayrı odalarda kaldıkları ve ayrı yemek yedikleri anlaşılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Aynı evin içinde telefona gönderilen mesajla tartışma başladı

Olay günü maktulün çocuklarıyla alışveriş için dışarı çıkacakları sırada, sanığın eşinin telefonuna kredi kartını kullanıma kapattığı mesajını yollaması üzerine, ikilinin salonda bir araya gelerek tartışmaya başladıkları belirtilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Tartışma esnasında sanığın telefonundan kayda alındığı tespit edilen görüntüde, tarafların kayıttan haberdar olduğu, başlangıçta suça konu olmayan şekilde birbirlerinin ailelerine yönelik olumsuz ifadeler kullandıkları, devamında ise sanığın eşine yönelik küçük düşürücü hakaretlerde bulunduğu ve karşılıklı hakaretlerin yaşandığı anlaşılmıştır. Tartışma sırasında sanık, maktulün telefonla ses kaydı aldığını düşünerek telefonu eşinin elinden alıp duvara fırlatmış, telefonu almak isteyen maktulle boğuşmaya başlamıştır. Sanığın, maktule ait telefonu bıçakla tahrip edip banyoya attığı, elinde bıçakla tartışmayı sürdürdüğü, sanığın 3 yaşındaki çocuğu ağladığı için antreye çıkardığı, bu sırada maktulün yatak odasına kaçtığı tespit edilmiştir. Sanığın, yatak odasına giderek eşini sırt bölgesinden 5 bıçak darbesiyle öldürdüğü, eşinden tepki gelmeyince 112'yi aradığı tespit edilmiştir."

"Eşe ve kadına karşı kasten öldürme suçunu işlediği anlaşılmıştır"

İddianamede, olay günü tespit edilen ses kayıtlarının bütününde, maktulün yönelttiği hakaretlerin sanığın kendi kusuruyla ortaya çıktığının anlaşıldığı vurgulanarak, şu tespitlere yer verildi:

"Sanığın tartışmayı ilk olarak karısına yönelik küçük düşürücü ve hakaret içeren sözlerle başlattığı belirlenmiştir. Bu nedenle haksız tahrik açısından dengenin sanık lehine değişmediği ve haksız tahrik hükümlerinin uygulanma olanağının bulunmadığı değerlendirilmiştir. Sanığın resmi nikahlı eşini öldürüp, eşe ve kadına karşı kasten öldürme suçunu işlediği anlaşılmıştır."

İddianamede sanığa, "Eşe ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi, "Maktuldeki öldürücü nitelikteki bıçak darbe sayısı göz önüne alındığında, sanığın herhangi bir pişmanlık göstermeyip, eşine de eylemleri sonrası yardım etmediğinden" iyi hal indirim sebeplerinin uygulanmaması talep edildi.

Ne olmuştu?

İzzet Ö. (42), merkez Karatay ilçesi Araplar Mahallesi'ndeki evde, 25 Mayıs'ta tartıştığı eşi Nurhan Ö.'yü (41) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınmış, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

