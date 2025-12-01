GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,47
EURO
49,24
STERLİN
56,20
GRAM
5.830,48
ÇEYREK
9.591,93
YARIM ALTIN
19.117,67
CUMHURİYET ALTINI
38.056,23
KONYA Haberleri

Konya’da korkunç kaza: Çarpışan 2 arabadan 1’i alev aldı! Biri ağır 3 yaralı

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da korkunç kaza: Çarpışan 2 arabadan 1’i alev aldı! Biri ağır 3 yaralı

Akşam saatlerinde Karatay Ereğli Çevre Yolu üzerinde bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 42 AOM 184 plakalı Transporter ile 34 KMV 282 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevredekiler Alevlere Anında Müdahale Etti

Yaşanan şiddetli çarpışma sonucu, kazaya karışan 34 KMV 282 plakalı araçta yangın çıktı.

Çevredekiler, yangının büyümesini engellemek amacıyla hemen müdahale edip yandını kontrol altına aldılar. 

Çarpışmanın ve yangının ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılardan Birinin Durumu Ağır

Trafik kazası sonrasında toplam 3 kişi yaralandı. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak durumlarını stabilize etmeye çalıştı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu bildirilirken, diğer yaralılar da dahil olmak üzere 3 kişi, ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili incelemelerini sürdürüyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER