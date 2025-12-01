Konya’da korkunç kaza: Çarpışan 2 araçtan 1’i alev aldı! Biri ağır 3 yaralı
- Güncelleme Tarihi:
Akşam saatlerinde Karatay Ereğli Çevre Yolu üzerinde bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, 42 AOM 184 plakalı Transporter ile 34 KMV 282 plakalı otomobil çarpıştı.
Çevredekiler Alevlere Anında Müdahale Etti
Yaşanan şiddetli çarpışma sonucu, kazaya karışan 34 KMV 282 plakalı araçta yangın çıktı.
Çevredekiler, yangının büyümesini engellemek amacıyla hemen müdahale edip yandını kontrol altına aldılar.
Çarpışmanın ve yangının ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılardan Birinin Durumu Ağır
Trafik kazası sonrasında toplam 3 kişi yaralandı. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak durumlarını stabilize etmeye çalıştı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu bildirilirken, diğer yaralılar da dahil olmak üzere 3 kişi, ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kaza ile ilgili incelemelerini sürdürüyor.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”