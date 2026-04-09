Konya’da korkutan kaza! TIR devrildi: Yol savaş alanına döndü
Konya’nın Cihanbeyli ilçesinde temizlik ve hijyen malzemesi taşıyan tır kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı sürdürücü yara almadan atlatırken, malzemeleri yola döküldü.
Alınan bilgiye göre, Konya - Ankara yolu üzeri, Cihanbeyli ilçesi, Damlakuyu Mahallesi yakınlarında R. C. idaresindeki temizlik ve hijyen malzemesi yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
Olay yerine ekipler sevk edildi
İhbar üzerine kaza yerine 112 Sağlık ve Polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü yara almazken, hijyen malzemeleri ise yola saçıldı.
Kısa süre ulaşıma kapanan kara yolu, TIR'ın kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından yeniden açıldı.
