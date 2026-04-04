Konya’da korkutan yangın

Olay, Karatay ilçesi Erenler Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Akbaşak Konutları A1 Blok 2. katta henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı.
Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevlerin alt ve üst katlara sıçramasını engelledi.
Yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi için inceleme başlatıldı.
