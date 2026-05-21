Konya’da kurban bayramı tedbirleri açıklandı! 6.433 ekip ve 32.702 personel görevde

Yaklaşmakta olan Kurban Bayramı dolayısıyla Konya Valiliği, vatandaşların bayramı huzur ve güven içinde geçirmeleri için bir dizi önlem aldı.

Konya Valisi İbrahim Akın, 2026 yılının ilk dört ayına ilişkin il asayiş ve güvenlik değerlendirmesini ile yaklaşan Kurban Bayramı tedbirlerini düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı.

Toplantıda Konya İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç da yer aldı. Açıklamalarda terörle mücadeleden trafik güvenliğine, organize suçlardan siber suçlara kadar birçok başlıkta önemli veriler paylaşıldı.

ASAYİŞ OPERASYONLARI VE SUÇLA MÜCADELE

Vali Akın, 1 Ocak–30 Nisan 2026 döneminde terörle mücadele kapsamında 61 operasyon gerçekleştirildiğini, 91 şüphelinin gözaltına alındığını, bunlardan 18'inin tutuklandığını açıkladı.

Aynı dönemde:

Çeşitli suçlardan aranan 2.594 kişi cezaevine teslim edildi

İfade için aranan 2.803 kişi yakalandı

Ruhsatsız silah operasyonlarında 2.108 silah ele geçirildi

Organize suçlara yönelik 45 operasyonda 74 kişi tutuklandı

3 suç örgütü çökertildi, 158 milyon TL'yi aşan mal varlığına el konuldu

Narkotik operasyonlarında ise 514 operasyonda 807 şüpheli gözaltına alınırken, 505 kişi tutuklandı. Operasyonlarda 53,5 kilogram uyuşturucu ve 1 milyonu aşkın uyuşturucu hap ele geçirildi.

Siber suçlarla mücadelede ise yasa dışı bahis ve çocuk istismarı başta olmak üzere 13 operasyon yapıldı, 49 kişi tutuklandı.

TRAFİK DENETİMLERİNDE YÜZDE 70 CAN KAYBI AZALIŞI

Trafik güvenliğine ilişkin verileri de paylaşan Vali Akın, son 4 ayda 1 milyon 481 bin 742 aracın denetlendiğini belirtti.

Denetimler sonucunda:

Ölümlü trafik kazalarında geçen yıla göre %70 azalma sağlandı

2025'te 70 olan can kaybı, 2026'da 21'e düştü

Vali Akın, bu iyileşmeye rağmen her can kaybının büyük bir kayıp olduğunu vurgulayarak "sıfır can kaybı” hedefini hatırlattı.

KURBAN BAYRAMI İÇİN GENİŞ GÜVENLİK VE HİZMET TEDBİRLERİ

Kurban Bayramı süresince il genelinde kapsamlı bir güvenlik planı devreye alınacak.

Buna göre:

6.433 ekip ve 32.702 personel görev yapacak

Hırsızlık, dolandırıcılık ve kapkaç gibi olaylara karşı yoğun denetimler artırılacak

147 kurban kesim alanı dışında kesime izin verilmeyecek

Şehir genelinde sağlık, itfaiye, AFAD ve 112 ekipleri tam kapasite çalışacak

Ayrıca bayram boyunca yollarda bakım çalışmaları durdurulacak, acil müdahale ekipleri hazır bekletilecek.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİNE VE TRAFİKTE HAYATİ UYARILAR

Artan motosiklet sayısına dikkat çeken Vali Akın, 2026 itibarıyla tescilli motosiklet sayısının %15 artarak 200 bini aştığını belirtti.

Sürücülere özellikle:

Kask ve koruyucu ekipman kullanımı

Hız limitlerine uyma

Dikkatli ve kurallı sürüş konularında uyarılarda bulunuldu.

Vali Akın, trafik kurallarına uyulmasının hem bireysel hem toplumsal bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak, tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı tebrik etti ve güvenli bir bayram temennisinde bulundu.

(Bekir Turan)