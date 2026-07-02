Konya’da lavanta günleri başlıyor! DOLU DOLU 3 GÜN: Ücretsiz servis hizmeti ve daha fazlası

Karatay Belediyesi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenecek Geleneksel Karatay Lavanta Günleri için tüm hazırlıklar tamamlandı. 3-4-5 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek festivalde çocuklardan yetişkinlere her yaş grubuna hitap eden birbirinden renkli etkinlikler ziyaretçilerle buluşacak.
ŞEHİR MERKEZİNDEN ÜCRETSİZ ULAŞIM
Karatay Belediyesi, vatandaşların festival alanına kolay ulaşım sağlayabilmesi amacıyla üç gün boyunca şehir merkezinden ücretsiz servis hizmeti verecek. Belirlenen güzergahta gidiş ve dönüş seferleriyle hizmet verecek servisler sayesinde ziyaretçiler ulaşım sıkıntısı yaşamadan Karatay Lavanta Bahçesi'ne ulaşabilecek.
SERVİS GÜZERGAHI
Kılıçarslan Kent Meydanı ➔Anıt ➔ Eski Garaj ➔ Karatay Lavanta Bahçesi
FESTİVAL COŞKUSU ÜÇ GÜN BOYUNCA SÜRECEK
Geleneksel Karatay Lavanta Günleri boyunca çocuk tiyatrolarından illüzyon gösterilerine, animasyon etkinliklerinden jonklör ve akrobasi gösterilerine, konserlerden açık hava sinemasına kadar birbirinden renkli etkinlikler ziyaretçilerle buluşacak. Üç gün boyunca devam edecek festival kapsamında düzenlenecek etkinliklerle her yaştan ziyaretçiye hitap eden zengin bir program sunulacak.
ETKİNLİK PROGRAMI ŞÖYLE:
3 Temmuz Cuma
13.00 - 14.00 | Animatörle Yarışma
14.00 - 14.30 | Tiyatro (Yıldız ile Mercan - Hazine Peşinde)
14.30 - 15.00 | İllüzyon Gösterisi
15.00 - 15.30 | Ara
15.30 - 16.00 | Jonklör ve Akrobasi Gösterisi
16.00 - 16.30 | Tiyatro (Toti ile Poti - Sanat Yolculuğu)
16.30 - 17.00 | Ara
17.00 - 18.30 | Animatörle Yarışma
18.30 - 19.00 | Tiyatro (Tercih Sizin)
19.00 - 19.30 | Animatörle Yarışma
19.30 - 20.30 | Türk Sanat Müziği Konseri
20.45 - 22.30 | Açık Hava Sineması
4 Temmuz Cumartesi
13.00 - 14.00 | Animatörle Yarışma
14.00 - 14.30 | Tiyatro (Yıldız ile Mercan - Hazine Peşinde)
14.30 - 15.00 | İllüzyon Gösterisi
15.00 - 15.30 | Ara
15.30 - 16.00 | Jonklör ve Akrobasi Gösterisi
16.00 - 16.30 | Tiyatro (Toti ile Poti - Sanat Yolculuğu)
16.30 - 17.00 | Ara
17.00 - 18.30 | Animatörle Yarışma
18.30 - 19.00 | Tiyatro (Tercih Sizin)
19.00 - 19.30 | Animatörle Yarışma
19.30 - 20.30 | Anadolu Rock Konseri
20.45 - 22.30 | Açık Hava Sineması
5 Temmuz Pazar
13.00 - 14.00 | Animatörle Yarışma
14.00 - 14.30 | Tiyatro (Yıldız ile Mercan - Hazine Peşinde)
14.30 - 15.00 | İllüzyon Gösterisi
15.00 - 15.30 | Ara
15.30 - 16.00 | Jonklör ve Akrobasi Gösterisi
16.00 - 16.30 | Tiyatro (Toti ile Poti - Sanat Yolculuğu)
16.30 - 17.00 | Ara
17.00 - 18.30 | Animatörle Yarışma
18.30 - 19.00 | Tiyatro (Tercih Sizin)
19.00 - 19.30 | Animatörle Yarışma
19.30 - 20.30 | Türk Halk Müziği Konseri
20.45 - 22.30 | Açık Hava Sineması
Karatay Belediyesi, tüm Konyalıları 5. Geleneksel Karatay Lavanta Günleri'ne davet ederek, mor lavanta tarlaları arasında gerçekleştirilecek festival coşkusuna ortak olmaya çağırdı. Festival programına ilişkin güncel duyurular ve detaylı bilgilere Karatay Belediyesinin resmi sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek.
Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu