Konya’da matematik çalıştayı 50 öğretmeninin katılımlarıyla başarıyla tamamlandı!

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çalışmaları kapsamında Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Konya Bilim Merkezi ve Konya Ölçme Değerlendirme Merkezi iş birliğiyle düzenlenen "TYMM Matematik Çalıştayı" 4-5 Şubat 2026 tarihlerinde Konya ilinde görev yapan 50 İlköğretim Matematik öğretmeninin katılımlarıyla başarıyla tamamlandı.
Seminerde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan öğretim programları ve ders kitaplarına yönelik tanıtımların yanı sıra biçimlendirici ölçme değerlendirme yöntem ve araçları ile öğretim programlarına yönelik bilim atölyesi uygulamaları gerçekleştirildi.
Kaynak: Haber Merkezi