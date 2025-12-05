Konya’da Mevlana’yı anma törenleri için otel rezervasyonları yüzde 80’e ulaştı

Konya’da bu yıl ’Huzur Vakti’ temasıyla düzenlenecek ’Hz. Mevlana’nın 752’nci Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri’, 7 Aralık’ta başlayıp, 17 Aralık’ta Şeb-i Arus törenleri ile sona erecek. Yaklaşık 7 bin 500 yatak kapasitesine sahip kentte otellerin rezervasyonu yüzde 80’e ulaştı.

30 Eylül 1207 yılında bugün Afganistan sınırlarında yer alan Horasan'ın Belh şehrinde dünyaya gelen Mevlana, 17 Aralık 1273'te Konya'da yaşamını yitirdi. Ölümü yeniden doğuş, sevdiğine, Allah'a kavuşmak olarak kabul eden Mevlana, yaşamını yitirdiği güne 'düğün gecesi' anlamına gelen 'Şeb-i Arus' dediği için Mevlevilik'te, o gün 'Şeb-i Arus' olarak kabul edildi. Mevlana'nın ölüm yıl dönümlerinde 'Vuslat' (Sevgiliye kavuşma) törenleri düzenleniyor.

Bu yıl düzenlenecek 'Hz. Mevlana'nın 752'nci Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri', 7 Aralık'ta başlayıp, 17 Aralık'ta Şeb-i Arus törenleri ile sona erecek. Törenler kapsamında başta sema gösterileri olmak üzere çeşitli söyleşiler, konserler, sergiler ve atölye çalışmaları yer alacak. Törenlere, yerli ve yabancı çok sayıda turist de ilgi gösteriyor.

İRAN'DAN YOĞUN İLGİ

Mevlana'yı anma törenlerini takip etmek için ise kente çok sayıda yerli ve yabancı turist geliyor. Bazıları günübirlik olarak programları takip ederken, bazıları da otellerde konaklamayı tercih ediyor. Yaklaşık 7 bin 500 yatak kapasitesine sahip kentte otellerin rezervasyonu yüzde 80'e ulaşmış durumda. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Konya Bölge Temsilcisi Seyit İbrahim Durmuş, "Otel doluluklarımız şu an hafta sonlarında yüzde 80'lerde ama hafta içi hala boşluklarımız devam ediyor. Mevlana'nın doğduğu topraklar olması hasebiyle İranlıların şehrimize talebini biliyoruz. İranlı sayısı tabii ki her ne kadar bu sene azalmış olsa da ülkeler bazlı kıyaslarsak İranlı sayısı daha fazla. Bunun dışında Amerika'dan, Asya'dan, Çin'den bu bölgeden gelenler var. Asya'dan İran dışında Kore ve Japonya'dan gelen turistlerimizin sayısında fazla olduğu görülüyor'' diye konuştu.

‘SAVAŞ İNSANLARI ETKİLEDİ'

Durmuş, İranlı turist sayısında bu yıl düşüş olduğunu belirterek, ''İranlı turist sayısı bu yıl düştü. Bunun nedeni olarak da İran'ın, yaşamış olduğu savaşın insanları etkilediğini düşünüyoruz. Otellerdeki doluluk oranımızı genel bir turist yapısıyla kıyaslayacak olursak da bir önceki yıllarda yüzde 100'lere dayanıyordu. Şu an yüzde 80'lerde kaldıysa, iç pazardan kaynaklı olduğunu ve bunun da alım gücü ile alakalı olduğunu düşünüyoruz. Neticede insanların öncelikleri değişmiş olabilir'' dedi.

