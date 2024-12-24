Konya’da motokuryeden hayat kurtaran müdahale! Boğazına şeker kaçan çocuğu heimlich manevrası ile kurtardı: O anlar kamerada
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Konya’da bir motokurye kaldırımda yürürken boğazına şeker kaçan çocuğu heimlich manevrası ile kurtardı. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Elmalılı Hamdi Hoca Caddesi üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Selçuklu ilçesinde görevli olarak çalışan motokurye Mücahit Acar, mola saatinde babasının Yazır Mahallesindeki dükkanına gitti. Mola saatinin bitmesinin ardından sipariş dağıtımına çıkmak için iş yerinden ayrılan Mücahit Acar, kaldırımda yürüyen çocuğun nefes alamadığı fark etti.
Çocuğun boğazına şeker kaçtığını anlayan Acar, Heimlich manevrası ile şekerin çıkmasını ve çocuğun nefes almasını sağladı. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Görüntülerde, iş yerinden çıkan Acar'ın boğazına şeker kaçan çocuğu kurtardığı görülüyor.
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