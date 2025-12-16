Konya’da okulda dehşet: Rehberlik öğretmeni silahlı saldırıda öldürülmüştü! Olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı
- Güncelleme Tarihi:
Konya’da rehberlik öğretmeni olarak görev yapan Muhammed Öz (33), eski ev arkadaşı Berkehan O. (27) tarafından odasında uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü. Olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Olay günü Muhammed Öz’ün kendisini öldürmemesi için Berkehan O’ya yalvardığı öğrenildi. Katil zanlısının göğsüne 4 el ateş ettikten sonra yüzüstü düşen Öz’ün üzerine kalan tüm kurşunları ateşlediği belirtildi.
12 Haziran'da merkez Karatay ilçesindeki bir okulda rehberlik öğretmeni olarak görev yapan Muhammed Öz (33), eski ev arkadaşı Berkehan O. (27) tarafından odasında uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü.
TUTUKLANDI
Diğer öğretmenler tarafından etkisiz hale getirilip polise teslim edilen katil zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
CİNAYETİ BU YÜZDEN İŞLEMİŞ
Berkehan O., amcası aracılığıyla tanıştığı Muhammed Öz ile 3 ay birlikte yaşayıp ev ve kira giderlerine destek olmaması ve temizliğe önem vermemesi nedeniyle Muhammed Öz tarafından evden kovulduğu gerekçesiyle cinayeti işlemişti.
İDDİANAME TAMAMLANDI
Sabah'ta yer alan habere göre tamamlanan iddianamede, ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen katil zanlısının daha önce dayısını yaraladığı, yargılanıp hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.
ÖLDÜRMEMESİ İÇİN YALVARMIŞ
Olay günü Muhammed Öz'ün kendisini öldürmemesi için Berkehan O'ya yalvardığı öğrenildi. Katil zanlısının, göğsüne 4 el ateş ettikten sonra yüzüstü düşen Öz'ün üzerine kalan tüm kurşunları ateşlediği belirtildi.
10'DAN FAZLA SUÇ KAYDI BULUNUYORDU
Öte yandan rehberlik öğretmeni Muhammed Öz'ü öldüren Berkehan O'un 10'dan fazla suç kaydı bulunduğu ve bir süre önce de cezaevinden tahliye olduğu öğrenilmişti.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”