Konya’da ölümlü kaza! 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da ölümlü kaza! 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Konya’da otomobilin çarptığı 14 yaşındaki bisikletli çocuk hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi İstiklal Mahallesi Yokuşbaşı Sokak'ta meydana geldi.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE SAVRULDU 

Edinilen bilgiye göre, F.T. (32) idaresindeki otomobil sokak üzerinde bisikletle giden Mehmet Böbrekkaya'ya (14) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuk ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı çocuk, ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

HAYATINI KAYBETTİ

Böbrekkaya burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Sürücü F.T. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

