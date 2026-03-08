Konya’da pes dedirten görüntü! Yakıtı biten aracı minibüsle vura vura akaryakıt istasyonuna götürdü

Konya’da bugün sosyal medyaya düşen görüntüler izleyenleri hem şaşırttı hem de gülümsetti.
Olay, Konya'nın Selçuklu ilçesinde bulunan Elmaldı Hamdi Caddesi üzerinde yaşandı. Görüntülerde, yakıtının bittiği tahmin edilen bir otomobilin, arkasındaki minibüs tarafından vura vura ileri doğru sürüklendiği görülüyor.
Sıra dışı bir yönteme başvurdular
Çalışmayan otomobili en yakın akaryakıt istasyonuna ulaştırmak isteyen sürücüler, oldukça sıra dışı bir yönteme başvurdu.
İki araçta da maddi hasar oluştu
Minibüs sürücüsü, önündeki otomobili arkadan iterek hareket ettirmeye çalıştı. Ancak bu sırada araçlar arasında sert temaslar yaşandı. Çarpmanın etkisiyle otomobil önden, minibüs ise arkadan hasar almasına rağmen sürücüler yoluna devam etti.
O anları kayda aldılar
Cadde üzerinde ilerleyen iki araç, bu şekilde metrelerce yol aldı. Çevrede bulunan vatandaşlar ise olup biteni şaşkınlıkla izledi; bazıları cep telefonlarına sarılarak o anları kayda aldı.
