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Konya’da polis aracı kazaya karıştı! 1 ölü 5 yaralı

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Konya’da polis aracı kazaya karıştı! 1 ölü 5 yaralı
Konya’da polis aracı ile otomobil çarpıştı.

Konya-Adana çevre yolunda meydana gelen trafik kazasında, bir polis aracı ile otomobil çarpıştı. 

1 kişi hayatını kaybetti!

Çarpışma sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, aralarında 2 polis memurunun da bulunduğu 5 kişi yaralandı.

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis yönlendirildi. 

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

  • #Konya #Kaza

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Yorumlar
  • IA
    İSA ALP
    46 dakika önce

    Geldikleri 2011 den bu zamana en çok hastanelerde doğum yapıp bırakıp kaçtıklarını görmüştüm yeni değil bunlar medyaya yansıyan istisnalar

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