Konya’da Polis Haftası’na yeşil dokunuş: Fidanlar toprakla buluştu
Konya’da 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Kayacık Sosyal Tesisleri’nde birçok fidan toprakla buluşturuldu ve geleceğe yeşil bir miras kazandırıldı.
Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Kayacık Sosyal Tesisleri'nde anlamlı bir organizasyon gerçekleştirildi. Program kapsamında çok sayıda fidan toprakla buluşturulurken, gelecek kuşaklara daha yeşil bir çevre bırakma amacı ön plana çıkarıldı.
Türk Polis Teşkilatı 181 Yaşında
Etkinlik, İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek'in katılımıyla düzenlendi. Yoğun ilgiyle karşılanan programa emniyet personeli de geniş ölçüde katılım gösterdi. Fidan dikimi sırasında çevre bilincine vurgu yapılırken, Polis Haftası'nın anlam ve önemine yakışır bir etkinlik gerçekleştirildi.
Yapılan açıklamada, doğaya katkı sağlayan bu tür çalışmaların artarak süreceği ifade edilirken, organizasyonda emeği bulunan tüm personele teşekkür edildi.
