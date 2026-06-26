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KONYA Haberleri

Konya’da polisten kaçış kaza ile bitti! 16 yaşındaki sürücü yaralandı

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Konya’da polisten kaçış kaza ile bitti! 16 yaşındaki sürücü yaralandı
Konya’nın Beyşehir ilçesinde polisin “dur“ ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan plakasız motosikletin çekiciye çarpması sonucu meydana gelen kazada 16 yaşındaki sürücü yaralandı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Beyşehir Sanayi Sitesi mezarlık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.V.T. (16) idaresindeki plakasız motosiklet, polis ekiplerinden kaçmaya çalışırken kontrolden çıktı. Mezarlık mevkiinde seyir halinde olan İ.Ö. idaresindeki 42 BFA 79 kasasına çarpan motosiklet devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralanırken, arkasında bulunan arkadaşı ise şans eseri kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yüzünden yaralandığı ve ayağında kırık olduğu tespit edilen M.V.T., buradaki müdahalenin ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Para cezası uygulandı

Polis ekiplerinin incelemesinde motosikletin plakasız ve toplama olduğu belirlendi. İnceleme için çekiciyle otoparka götürülen motosikletin ön kısmındaki maske dikkat çekti. Kazaya ilişkin yapılan işlemlerde sürücüye plakasız ve tescilsiz araç kullanmak, sürücü belgesiz araç kullanmak, "dur" ihtarına uymamak ve kasksız motosiklet kullanmak suçlarından toplam 91 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.

Kaza anı kamerada

Öte yandan, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, polisten kaçan motosikletin hızla ilerledikten sonra çekicinin arka bölümüne çarptığı ve sonrasında yaşananlar görülüyor.

Kaynak: İHA

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