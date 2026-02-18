Konya’da Ramazan ayında iş yerleri kaça kadar açık olacak? Oda başkanı kararı açıkladı

Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak, Ramazan ayı boyunca Konya’da iş yerlerine yönelik sahur saatlerini kapsayan bir düzenleme yapıldığını duyurdu.

​Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak, İslam âleminin Ramazan ayını tebrik ederek tüm vatandaşlara sağlık ve afiyet temennisinde bulundu.

Karabacak, Ramazan ayı süresince Konya'da vatandaşların geç saatlerde ve sahur vakitlerinde alışverişlerini sorunsuz yapabilmeleri için tüm hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.

Konya'daki iş yerleri için sahur saatlerine kadar izinler alındı

Başkan Karabacak, yaptığı yazılı açıklamada, şehir genelindeki iş yerlerinin Ramazan ayı süresince sahur saatlerine kadar açık kalabilmesi için gerekli izinlerin alındığını belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Ramazan ayı boyunca vatandaşlarımızın gece saatlerinde ve sahur vakitlerinde ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri amacıyla Esnaf Teşkilatı olarak gerekli girişimlerde bulunduk. Şehrimizdeki iş yerlerinin sahura kadar açık olması için tüm izinler alınmıştır. Esnaflarımız gönül rahatlığıyla iş yerlerini açabilecek, vatandaşlarımız da alışverişlerini rahatça yapabilecekler.”

Karabacak, açıklamasının sonunda tüm esnaf ve sanatkârlara hayırlı kazançlar dileyerek, "Rabbim hepimizi Ramazan Bayramı'na ve bir sonraki Ramazan ayına sağlık, huzur ve esenlik içinde ulaştırsın” temennisinde bulundu.

Alınan düzenleme ile birlikte, Ramazan boyunca Konya genelinde alışveriş hareketliliğinin artması ve vatandaşların sahur öncesi ihtiyaçlarını daha kolay şekilde karşılayabilmesi öngörülüyor.

Kaynak: Haber Merkezi