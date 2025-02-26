Konya’da ramazan hazırlıkları tamam

Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali ÖGE, Diyanet İşleri Başkanlığı ve İl Müftülüğü tarafından Ramazan ayı boyunca gerçekleştirilecek faaliyetler ile vaaz ve irşat hizmetlerine ilişkin kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla bir basın açıklaması yaptı.

İl Müftüsü Prof. Dr. Ali ÖGE, açıklamasında şunları ifade etti:

Öncelikle tüm hemşehrilerimin Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyorum. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennemden kurtuluş olan mübarek Ramazan ayına kavuşmanın huzurunu yaşıyoruz. 28 Şubat 2025 Cuma günü ilk teravih namazını kılacak, 1 Mart 2025 Cumartesi gecesi ilk sahura kalkacağız. Ramazan ayı, müminler için manevi bir arınma, sabır, paylaşma ve kardeşlik bilincini pekiştirme ayıdır.

Ramazan ayı, manevi dünyamızda ve toplumsal hayatımızda önemli bir yer tutmakta olup, bu rahmet mevsimi en iyi şekilde değerlendirilmelidir. Ramazan, dini coşkunun zirveye ulaştığı, zihin ve gönül dünyamızın tazelendiği, bizleri değiştiren ve dönüştüren mübarek bir aydır. Anadolumuzda ve özellikle Konyamızda, milletimizin asırlardır Ramazan ayına gösterdiği hürmet ve hassasiyet her türlü takdirin üzerindedir.

Bu bilinçle hareket eden Müftülüğümüz, il genelinde Ramazan ayı vesilesiyle gerçekleştirilecek hizmetleri gözden geçirmiş ve gerekli hazırlıkları tamamlamıştır.

Ramazan Ayı Boyunca Gerçekleştirilecek Çalışmalar:

2025 Ramazan Teması: "İyilik Ayı Ramazan"

Diyanet İşleri Başkanlığımız, her yıl Ramazan ayında toplumsal duyarlılığı artırmak için önemli bir temayı gündeme getirmektedir. Bu yılın teması "İyilik Ayı Ramazan" olarak belirlenmiştir.

Kur'an-ı Kerim'de, "İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten sakındıran bir topluluk bulunsun.” (Âl-i İmrân, 3/104) buyurulmuş; Peygamber Efendimiz (sas) de, "Her iyilik sadakadır.” (Buhari, Edep, 33) hadisiyle iyiliğin hayatın her alanına yayılması gerektiğini vurgulamıştır. Bu bağlamda Ramazan ayında yapılacak vaazlarda "İyilik, Oruç, Kur'an ve Kardeşlik" konularına ağırlık verilecektir.

Vaaz ve İrşat Hizmetleri

Müftülerimiz, İlahiyat Fakültesi öğretim üyeleri, Selçuk ve Konya Dini İhtisas Merkezi müdürleri ve öğretim görevlileri, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri, vaizlerimiz ve emekli müftülerden oluşan ekipler Ramazan boyunca camilerde halkımızla buluşacaktır.

Mukabele Programları

Şehir genelindeki 3.267 camide, sabah namazı başta olmak üzere belirlenen vakitlerde mukabeleler okunacaktır.

Mukabelelerde okunan ayetlerin anlamları cemaate aktarılacaktır.

Kapu Camii'nde, öğle namazı öncesinde misafir hocaların katılımıyla özel bir mukabele programı düzenlenecektir.

Hatimle Teravih Namazı

Bu yıl il genelinde 63 camide hatimle teravih namazı kılınacaktır.

İtikaf Programı

Ramazan ayının son on gününde, il genelinde belirlenen 551 camide itikafa girilebilecektir.

Mahya Geleneği

Ramazan ayının ruhunu yaşatmak amacıyla 14 camimize mahya asılacaktır.

Kadir Gecesi Özel Programı

26 Mart 2025 Çarşamba gecesi idrak edilecek Kadir Gecesi'nde 1.122 cami sabaha kadar açık tutulacaktır.

Medya Programları

Konya'daki televizyon, gazete ve radyolarda il ve ilçe müftülüklerimizde görev yapan din görevlilerimizin katılımıyla Ramazan'a özel programlar düzenlenecektir.

İmsak ve Ezan Vakitleri

Sabah ezanı, orucun başlangıç vakti olan imsak saatinde okunacaktır.

Yatsı ve teravih namazları normal vakitlerinde kılınacaktır.

İmsakiyeler, il ve ilçe müftülüklerinden temin edilebilecektir.

Camilerimizde düzenlenecek vaaz ve mukabele programları, cami girişlerine asılacak duyurularla cemaate bildirilecektir.

Mukabeleye camide katılamayan vatandaşlar için Diyanet TV ve Diyanet Dijital YouTube Kanalı üzerinden takip imkanı sağlanacaktır.

Fitre Miktarı

2025 yılı için asgari fitre miktarı 180 TL olarak belirlenmiştir. Vatandaşlarımız, kendi hayat standartlarına göre fitre miktarlarını belirleyebilirler.

İftar ve Sahur Programları

Müftülüklerimiz, özellikle gençler ve ihtiyaç sahipleriyle iftar sofralarını paylaşmaya özen gösterecektir.

İmkanlar dahilinde, Diyanet Gençlik Merkezleri ve üniversite kampüs camilerinde "İftar ve Sahur Buluşmaları” düzenlenecektir.

Ramazan ayı boyunca 5 caminin müştemilatında iftar programları gerçekleştirilecektir.

Bayram Namazı

Ramazan ayı 29 gün sürecek ve Ramazan Bayramı, 30 Mart 2025 Pazar günü idrak edilecektir.

Konya il merkezinde bayram namazı saat 07.08'de kılınacaktır.

Cami Düzenlemeleri ve Bakım Çalışmaları

Ramazan öncesinde tüm camiler temizlenecek, elektrik ve ses sistemleri kontrol edilecek ve merkezi sistemin kullanılacağı camilerde sesin en iyi şekilde iletilmesi sağlanacaktır.

Engelli vatandaşlarımızın camilerde rahatça ibadet edebilmeleri için gerekli tedbirler alınacaktır.

İlçe müftülerimiz, vaizlerimiz ve din görevlilerimiz; Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtları, hastaneler, hapishaneler, çocuk yuvaları ve huzurevleri gibi mekanları ziyaret edecek, öksüz, yetim, hasta, yaşlı ve ihtiyaç sahipleriyle yakından ilgilenecektir.

Bu vesileyle, aziz milletimizin ve tüm din görevlilerimizin mübarek Ramazan ayını tebrik eder, bu ayın vatanımız, milletimiz, İslam âlemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını niyaz ederim.

Prof. Dr. Ali ÖGE

Konya İl Müftüsü

Kaynak: Haber Merkezi