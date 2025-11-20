GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Konya’da samanlık yangını! 20 ton saman ve 8 ton arpa zarar gördü

Ali Asım Erdem
Muhabir
Konya’da samanlık yangını! 20 ton saman ve 8 ton arpa zarar gördü

Konya'nın Kulu ilçesinde samanlıkta gece saatlerinde çıkan yangın, büyük çapta maddi hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Beşkardeş Mahallesi'nde İhsan C.'ye ait samanlıkta henüz çıkış nedeni belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay yerine ekipler sevk edildi

İhbar üzerine bölgeye Konya Büyükşehir Belediyesi Kulu İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi ile çıkan yangın söndürülerek kontrol altına alındı. 

20 ton saman ile 8 ton civarında arpa zarar gördü!

Yangında yaklaşık 20 ton saman ile 8 ton civarında arpa zarar gördü. Arpanın bir bölümü alevlerden son anda kurtarılarak yarısı tahliye edildi, ancak geri kalan kısmı kullanılamaz hale geldi.

Samanlığın büyük bölümünün tamamen yandığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ekipler yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

(Ali Asım Erdem)

