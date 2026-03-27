Konya’da şehir trafiğini rahatlatacak proje: Meram adeta yeniden hayat buldu

Kentsel dönüşüm ve yeni ulaşım ağlarıyla çehresi değişen Meram’da yeni cadde ve cadde genişletme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İlçe genelinde devam eden ulaşım yatırımlarını yerinde inceleyen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, ilçenin her geçen gün daha modern bir görünüme kavuştuğunu belirterek, “Sadece yaşam alanlarını değil, yolları da dönüştürüyor; Meram’ı geleceğe hazırlıyoruz.” diye konuştu.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, ilçe genelinde yapımı süren yeni cadde açma ve mevcut yolları genişletme çalışmalarını yerinde inceledi. İncelemelerinde başkan yardımcıları ve teknik ekipten detaylı bilgi alan Başkan Kavuş, projelerde gelinen son durumu değerlendirdi.

Son yıllarda Meram'da özellikle ulaşım ve kentsel dönüşüm alanında önemli mesafe kat edildiğini vurgulayan Başkan Kavuş, yürütülen çalışmaların hem şehir trafiğini rahatlatacağını hem de ilçeye modern bir görünüm kazandıracağını ifade etti. Başkan Kavuş, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, belediye olarak Konya Büyükşehir Belediyesi ile koordineli şekilde önemli yatırımları hayata geçirdiklerini belirtti.

BAŞKAN KAVUŞ; "BÜYÜYEN MERAM'IN İHTİYAÇLARINA GÜÇLÜ ÇÖZÜMLER ÜRETİYORUZ”

Başkan Kavuş, Meram'ın her geçen gün büyüyen ve gelişen bir ilçe olduğuna dikkat çekerek,

"Şehrimiz büyüyor, Meram'ımız gelişiyor. Bu büyümeyle birlikte kentsel dönüşüm ve ulaşım en önemli başlıklar olarak karşımıza çıkıyor. Sadece bugünün değil, geleceğin Meram'ını planlayarak hareket ediyoruz. Bu doğrultuda hem kendi imkanlarımızı hem de Konya Büyükşehir Belediyesi ile olan güçlü iş birliğimizi en verimli şekilde değerlendiriyoruz.” şeklinde konuştu.

BAŞKAN KAVUŞ; "ALTERNATİF ARTERLERLE ŞEHİR İÇİ TRAFİK YENİDEN ŞEKİLLENİYOR”

Ulaşım yatırımlarının detaylarına değinen Başkan Mustafa Kavuş, geçmişte açılan Necmettin Erbakan Caddesi, Alparslan Türkeş Caddesi ile Karabağ ve Kazakistan Caddeleri gibi ana arterlerin şehir trafiğinde önemli bir yükü sırtladığını belirterek şunları söyledi; "Şu anda Hasanköy ve çevresindeki bağlantı caddelerinde yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Geçtiğimiz yıllarda açtığımız Küçük Aymanas Caddesi'ni modern haliyle hizmet veriyor. Bu caddenin açılmasıyla hem trafik rahatladı hem de etrafında modern yapılar yükseldi. Ahmet Özcan Caddesi'nden Fen Lisesi'ne kadar olan bölüm tamamlandı. Bu caddeler, Ahmet Özcan hattını dikine keserek alternatif ulaşım aksları oluşturan akslar. Şimdi sırada Fen Lisesi'nden Antalya Çevre Yolu'na kadar olan Ayşe Kemerşah Caddesi var. Orayı da en kısa zamanda tamamlayacağız. Böylece şehir içi trafik tek bir hatta sıkışmayacak, daha dengeli ve akıcı bir yapı oluşacak. Amacımız, vatandaşlarımızın günlük yaşamında zaman kaybını en aza indirmek, daha konforlu ulaşım imkanı sunmak.”

BAŞKAN KAVUŞ; "KENTSEL DÖNÜŞÜMLE BİRLİKTE PLANLI VE MODERN YAPILAŞMA SAĞLANIYOR”

Cadde açma çalışmalarının arka planında büyük bir dönüşüm süreci olduğunu vurgulayan Kavuş, süreci şu sözlerle anlattı; "Bir caddeyi açmak sadece asfalt dökmek değildir. Öncelikle o hattın üzerindeki eski yapıların kaldırılması, imar planına uygun hale getirilmesi ve altyapısının hazırlanması gerekir. Biz bu süreçte acele etmeden, doğru planlamayla ilerledik. Müteahhitler aracılığıyla yapılan dönüşümler sayesinde kamulaştırma maliyetlerinde ciddi tasarruf sağladık. Bu yaklaşımımızla yaklaşık yüzde 50 oranında bir ekonomik avantaj elde ettik. Hasanköy Caddesi'nde yıkımlar büyük ölçüde tamamlandı, bu yaz modern altyapısıyla birlikte bir caddeyi daha ilçemize kazandıracağız.”

BAŞKAN KAVUŞ; "SADECE YOLLARI DEĞİL, YAŞAM ALANLARINI DA DÖNÜŞTÜRÜYORUZ”

Bölgedeki değişimin sadece ulaşım yatırımlarıyla sınırlı olmadığını belirten Kavuş, "Yeni açılan ve genişletilen caddelerin etrafında modern konutlar, ticaret alanları ve sosyal yaşam alanları hızla yükseliyor. Abdürreşit Caddesi gibi bölgelerde yeni siteler ve ticaret merkezleri oluşmaya başladı. Gerekirse kalan eski yapıları da kamulaştırarak bu bölgeleri tamamen modern bir görünüme kavuşturacağız. Artık bazı caddelerimiz eski haliyle tanınmaz durumda; bu da dönüşümün ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor” dedi.

BAŞKAN KAVUŞ; "HEDEFİMİZ: KONFORLU ULAŞIM, HUZURLU YAŞAM”

Açıklamasının sonunda Meram'ın geleceğine dair vizyonunu paylaşan Kavuş, "Sadece yolları açmakla yetinmiyoruz. Bu yolların çevresini de düzenliyor, yeşil alanlarımızı koruyor, mahalle kültürünü yaşatıyoruz. Ulaşımı konforlu hale getirirken aynı zamanda estetik, düzenli ve huzurlu yaşam alanları oluşturuyoruz. Amacımız; her yönüyle örnek gösterilen, yaşanabilirliği yüksek bir Meram inşa etmek” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Meram Belediyesi Basın Bürosu