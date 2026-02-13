Konya’da sel tehlikesi büyüyor! O ilçede 1 ev yıkıldı yollarda göçükler var

Konya son yılların en yoğun yağmur yağışını alıyor. Özellikle Konya'nın Güney ilçelerinde kanal ve dereler yataklarına sığmamaya başladı.

Taşkent ilçesinde yoğun yağış!

Konya'nın Toroslar üzerine kurulu ilçelerinde etkisi artıran yağışlar, kar sularının da erimesiyle dereleri coşturdu. Çetmi Şelalesinin devamındaki kanalın taşması sonucu Çetmi Mahallesinde bazı bahçeleri su basarken bir evin de yıkıldığı bilgisi paylaşıldı.

Göçen ev boştu!

Yoğun yağmur nedeniyle göçen evin boş olduğu, kullanılmadığı öğrenildi. Akarsu kenarındaki Yolda göçükler oluşurken yol kenarındaki duvarın da yıkıldığı bildirildi.

Gece tehlike büyüyor!

Sosyal medyada çok sayıda görüntü paylaşıldı. Akarsuyun başlangıç noktasında yağmur ve kar suları çok kuvvetli akıyor. Su seviyesi her geçen dakika yükselirken bölge sakinlerine taşkın ve su basmasına karşı uyarılar yapılıyor. Gece saatlerinde daha büyük tehlikenin yaşanmasından endişe ediliyor.

Yağış devam edecek!

Konya ve çevresinde yağışlı hava sisteminin devam etmesi bekleniyor. Yüksek kesimlerde zaman zaman kar yağışı gözlense de ağırlıklı olarak yağmurun etkisi daha güçlü hissediliyor. Yağmurlu birlikte eriyen kar suları akıntıyı yıkıcı hale getiriyor.

