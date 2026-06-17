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KONYA Haberleri

Konya’da siber devriyeden suçlulara geçit yok! 18 bin 858 sosyal medya mercek altına alındı

Ali Asım Erdem
Muhabir
Konya’da siber devriyeden suçlulara geçit yok! 18 bin 858 sosyal medya mercek altına alındı
Konya İl Jandarma Komutanlığı, suç ve suçlulukla mücadele kapsamında internet ortamında 7 gün 24 saat esasına göre yürüttüğü sanal devriye faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.

Konya İl Jandarma Komutanlığınca, kanunların verdiği yetki çerçevesinde gerçekleştirilen açık kaynak araştırmaları ve sanal devriye faaliyetleri kapsamında, 01-15 Haziran 2026 tarihleri arasında binlerce sosyal medya hesabı ve internet sitesi incelendi.

18 bin 858 sosyal medya hesabı ve URL adresi incelendi

Konya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 11 bin 68, Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü tarafından ise 7 bin 790 olmak üzere toplam 18 bin 858 sosyal medya hesabı ve URL adresi üzerinde araştırma yapıldı.

Yapılan incelemeler sonucunda;

1.108 yasa dışı bahis sitesi, 1.096 müstehcen içerik paylaşımı yapan site ve hesap olmak üzere toplam 2 bin 204 hesap hakkında işlem gerçekleştirildi.

107 açık kaynak araştırma raporu hazırlandı

Açık kaynak araştırmaları kapsamında ayrıca;

74 terör örgütü propagandası yapmak, 2 trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, 3 bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık yapmak, 1 genel güvenliği tehlikeye sokmak, 1 adet 5816 Sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Kanunu kapsamında paylaşım yapmak, 26 farklı suç ve olay kapsamında paylaşım yapmak suretiyle suç unsuru taşıyan içerikler tespit edildi.

Bu kapsamda toplam 107 adet AKAR (Açık Kaynak Araştırma Raporu) düzenlenerek ilgili adli makamlar ve kolluk birimlerine gönderildi.

Konya İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla internet ortamında yürütülen sanal devriye ve açık kaynak araştırma faaliyetlerinin kesintisiz şekilde devam edeceğini belirtti.

(Ali Asım Erdem)

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