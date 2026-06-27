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KONYA Haberleri

Konya’da sıcaklık kaç dereceye çıkacak? Yağış var mı? İşte ilçe ilçe hava durumu

Berna Ata
İnternet Editörü
Konya’da sıcaklık kaç dereceye çıkacak? Yağış var mı? İşte ilçe ilçe hava durumu
Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü, Konya için hava tahmin raporlarını paylaştı. Konya’da önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak? Yağış var mı? Sıcaklık en fazla kaç dereceye ulaşacak? İşte Konya’nın 5 günlük hava durumu tahmini...

Konya'nın merkez dahil olmak üzere 31 ilçesinde hava tahmin raporları güncellendi. Konya'da yağış var mı, Konya'da sıcak hava devam edecek mi? Konya hava tahmin raporları

Bugün hava nasıl olacak? (27 Haziran Cumartesi)

Konya'da bu hafta hava sıcaklıklarında artış bekleniyor. Bugünkü hava durumunun güneşli olması beklenirken, en yüksek sıcaklığın 29°C, en düşük sıcaklığının ise 14°C olacağı tahmin ediliyor. Havanın yağışlı olma ihtimali %Güneşli civarında, yaklaşık 1mm oranında yağış bekleniyor.

Rüzgârın kuzey kuzey doğu 22 km/sa hızında, çoğunlukla orta şiddette, ara sıra hafif esintili olarak esmesi bekleniyor. Gökyüzündeki bulutların yoğunluğu %12 oranında. Bugünkü hava şartlarında görüş uzaklığının yaklaşık 24 km olacağı tahmin ediliyor. Konya'nın nem oranı %37 civarında beklenirken, çiy noktası 9°C ve basınç değerinin ↑ 1019 mb olması bekleniyor.

 

Konya'da yağış var mı?

Konya'nın il genelindeki hava tahmin raporlarına göre yağış beklenmiyor. Meteoroloji'den yağışlar üzerine duyuru gelmedi.

Konya'da yarın hava nasıl olacak?

Konya'da yarınki hava durumu; sabah saatlerinde güneşli 30° olması bekleniyor. Yarın gün ortasında havanın güneşli 27°, akşam saatlerinde güneşli 28°, gece açık 11° olacağı tahmin ediliyor.

İşte ilçe ilçe hava durumu;

(Berna Ata)

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