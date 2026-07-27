Konya’da son deprem nerede oldu, Konya bugün sallandı mı? İşte Konya son depremler

Konya'da son iki gün içerisinde farklı ilçelerde meydana gelen 5 küçük ölçekli deprem, AFAD kayıtlarına yansıdı. Depremlerin büyüklükleri 1.1 ile 2.1 arasında değişirken, herhangi bir olumsuz ihbar veya hasar bilgisi bulunmuyor. Sarsıntılar Ilgın, Selçuklu ve Bozkır ilçelerinde kaydedildi.

SON EN BÜYÜK DEPREM BOZKIR'DA MEYDANA GELDİ

26 Temmuz (DÜN) saat 16.52'de Bozkır ilçesinde meydana gelen 2.1 büyüklüğündeki deprem, son iki gün içerisindeki sarsıntılar arasında en yüksek büyüklüğe sahip deprem olarak kayıtlara geçti. Depremin yaklaşık 7.9 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

ILGIN VE SELÇUKLU'DA ART ARDA SARSINTILAR

25 Temmuz'da ilk olarak saat 14.06'da Selçuklu'da 1.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık 5 dakika sonra aynı ilçede saat 14.11'de 1.1 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.

Aynı gün saat 15.37'de ise Ilgın ilçesinde 1.8 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Ertesi gün, 26 Temmuz saat 06.21'de Ilgın bir kez daha sallandı. Bu depremin büyüklüğü 1.7 olarak ölçüldü.

UZMANLAR: KÜÇÜK DEPREMLER DÜZENLİ TAKİP EDİLMELİ

Uzmanlar, düşük büyüklükteki depremlerin çoğu zaman hissedilmese de bölgedeki fayların hareketliliği hakkında önemli veriler sunduğunu belirtiyor. Yetkililer, vatandaşların yalnızca AFAD ve Kandilli Rasathanesi gibi resmi kurumların açıklamalarını takip etmeleri gerektiğini vurgularken, söz konusu depremler nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.

MERAM'DA 2.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE MEYDANA GELDİ

Afet ve deprem kayıtlarına göre, Meram merkezli deprem 23 Haziran 2026 tarihinde saat 02.21'de meydana geldi. Yerin 8.76 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin büyüklüğü 2.9 olarak ölçüldü. Gece saatlerinde yaşanan sarsıntı, bazı vatandaşlar tarafından hissedildi.