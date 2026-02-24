GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,90
EURO
51,73
STERLİN
59,28
GRAM
7.452,47
ÇEYREK
12.298,52
YARIM ALTIN
24.515,05
CUMHURİYET ALTINI
48.821,40
KONYA Haberleri

Konya’da su yönetimi güvencede: Ali Kuşçu Mobil Veri Merkezi yerinde incelendi

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da su yönetimi güvencede: Ali Kuşçu Mobil Veri Merkezi yerinde incelendi
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, KOSKİ bünyesinde faaliyet gösteren Ali Kuşçu Mobil Veri Merkezi’ni inceledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, kesintisiz ve güvenli hizmet anlayışı doğrultusunda dijital altyapısını güçlendirmeye devam ediyor. 

Bu kapsamda KOSKİ Meram Arif Bilge Tesisleri'nde faaliyet gösteren Ali Kuşçu Mobil Veri Merkezi, KOSKİ Selçuklu Tesisleri'ndeki Harezmi Veri Merkezi ile eş zamanlı çalışarak su yönetim sistemlerinde sürekliliği güvence altına alıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, veri merkezinde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek teknik ekipten bilgi aldı. Başkan Altay, su ve altyapı hizmetlerinde dijital sistemlerin kesintisiz çalışmasının hayati önem taşıdığını belirterek, kurulan yapının olağanüstü durumlarda ve afet zamanlarında hizmet devamlılığı açısından kritik rol üstlendiğini ifade etti.

İHTİYAÇ HALİNDE TAŞINABİLME İMKANI MEVCUT

Mobil Veri Merkezi ile yerleşik veri merkezinin "aktif-aktif” prensibiyle eş zamanlı çalıştığını belirten Başkan Altay, iki merkezin anlık veri replikasyonu gerçekleştirdiğini, böylece sistem arızası, enerji kesintisi veya teknik aksaklıklarda hizmetlerin kesinti hissedilmeden sürdürülebildiğini kaydetti.

Başkan Altay, "Tüm bileşenleriyle konteyner yapı içinde mühendislerimiz tarafından tasarlanan veri merkezi; sunucu, ağ, internet, enerji ve iklimlendirme altyapılarıyla birlikte lokasyondan bağımsız çalışabiliyor. İhtiyaç halinde farklı bir noktaya taşınarak hızla devreye alınabildiği için mobil veri merkezi özelliği taşıyor. Yedekli iletişim altyapısıyla birbirine bağlı iki veri merkezinde, eş zamanlı çalışan sistemin otomatik yönlendirme kabiliyeti sayesinde KOSKİ dijital altyapısında yüzde 99,9 erişilebilirlik oranı mevcut. Bu yapı, olası afet ve olağanüstü durum senaryolarına karşı kurumsal dijital dayanıklılığı artırması yönüyle bir sigorta vazifesi görüyor” dedi.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER